قصف بالقذائف الفوسفورية يطال مجددا قرى وبلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على وادي السلوقي جنوب لبنان بأكثر من 30 صاروخًا بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال بلدة كفركلا بالفسفور الأبيض، في حين قصفت دبابة ميركافا بعض المنازل في البلدة.

كما واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة حولا ومروحين، وبلدتي ميس الجبل، والعباسية الحدودية.

وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، وذلك بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.