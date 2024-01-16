إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

فلسطين اليوم

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، كما اعتقلت الشاب لؤي أبو شرار عقب مداهمة منزله.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان برفقة جرافة، وقامت بأعمال تجريف في شوارعه الداخلية.