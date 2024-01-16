الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا و61154 إصابة منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

وقالت الصحة، في تصريح لها، إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الاسعاف وفرق الدفاع المدني من الوصول إليهم، بفعل القصف الكثيف المتواصل.

كذلك، حذرت الصحة من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنين، مطالبة المؤسسات الدولية بتوفير أدوية لهم بشكل عاجل.