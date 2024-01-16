المقاومة تطلق 50 صاروخا من شمال غزة تجاه "نتيفوت"

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 50 صاروخا أطلقوا من شمال قطاع غزة، صباح اليوم تجاه مستوطنة نتيفوت وبلدات حولها في النقب الغربي.

وأضافت، أن قصف الصواريخ من شمال القطاع، استهدف نحو 19 بلدة بالمستوطنات المحاذية لغزة والنقب الغربي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق الصواريخ على نتيفوت اليوم كان من المنطقة التي انسحبت منها قوات "الجيش الإسرائيلي" يوم أمس.

وتأتي هذه الرشقة في اليوم الـ 102 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

في هذا الوقت،استنكر الإعلام العبري دعوات سلطات الاحتلال للمستوطنين للعودة إلى منازلهم، في وقت لا تزال المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ، مشيرة إلى أن الوضع عاد كما كان في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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