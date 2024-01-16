غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، أسفر عن مئة ألف شهيد وجريح ومفقود، ودمار غير مسبوق في المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونظام صحي منهار.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الإثنين، أن غزة تحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها مضيفا أن إطالة أمد الحرب في غزة سيزيد مخاطر التصعيد.