إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجا الحدودي مع مصر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه جرى إطلاق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية مع مصر.

وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم، بينهم مسلحون، وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

وكان وسائل إعلام عبرية تحدثت عن ما جرى، حيث قالت القناة السابعة الإسرائيلية أن تبادل إطلاق نار غير معتاد حدث على الحدود مع مصر، فيما زعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن المشتبه فيهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات لداخل الكيان.

من جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأضافت أن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجا الحدودي.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت في يونيو/حزيران الماضي عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.