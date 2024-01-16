50 محاميا من جنوب أفريقيا يستعدون لمقاضاة واشنطن ولندن

فلسطين اليوم

يستعد 50 محاميا من جنوب أفريقيا لمقاضاة الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، بسبب تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين المحتلة.

وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

واستعدادا للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مطالبا بتحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها.

وقال رينسبورغ، إن لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في الغزو الأميركي عام 2003 العراق مثال على ذلك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال والموارد لارتكاب مزيد من الجرائم.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.