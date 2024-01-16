الأورومتوسطي: محاولة الحصول على المساعدات قد تكلف الفلسطيني حياته شمال غزة

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بتجويع الفلسطينيين في شمالي وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك.

وأكد المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد السكان المدنيين في القطاع، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.



وكشف في بيانه، أنه وثق شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم يوم الخميس 11 كانون ثانٍ/يناير الجاري على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية، محملاً وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات لمئات آلاف للسكان الذين يعانون جوعًا حقيقيًّا للشهر الرابع على التوالي، وكذلك صمتها إزاء قتل قوات الاحتلال مدنيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.