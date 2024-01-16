الاحتلال يعترف بمقتل ضابط "إسرائيلي" وإصابة اثنين في معارك بغزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا في جنوب قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو الرقيب في احتياط "الجيش" نتيسان شسلر، ويعمل ضمن الكتيبة "7155". وقد قُتل أمس في معركةٍ جنوبي قطاع غزّة.

وأوضح إعلان "جيش" الاحتلال أنّ ضابطاً آخراً في كتيبة الاحتياط "7155" أُصيب إصابةً خطرة في المعركة نفسها التي قُتل فيها الضابط جنوبي قطاع غزّة، كما أصيب جندي من كتيبة الهندسة "603" في "الجيش" في معركةٍ أخرى في جنوبي القطاع.

وبإعلان مقتل الضابط الإسرائيلي وسط قطاع غزّة، ترتفع حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 523، بينهم 190 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلام عبرية