الاحتلال يعتقل مواطنين من مدينة قلقيلية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت المواطن محسن شريم، والشاب أوس أبو علي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما داهم الاحتلال منزل الاسير المحرر أحمد ابو لبدة وعبث بمحتوياته وفتشه، وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وتحديدا في محيط مسجد أبو عبيدة، وشارع نابلس.