نشطاء يهود داعمون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي في العاصمة فيينا

فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعة من النشطاء اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية مقر البرلمان النمساوي في وسط العاصمة فيينا تعبيرا عن رفضهم "المجازر والإبادة في غزة".

وأفادت "روسبا اليوم" نقلا عن شهود عيان الاثنين، بأن مجموعة من الشباب الرافضين لمواقف الحكومة الإسرائيلية وينتمون إلى منظمة تحمل اسم "لا تتحدثوا باسمنا" قاموا بمقاطعة جلسة للبرلمان النمساوي بمناسبة 75 عاما على ميثاق حقوق الإنسان العالمي، وصرخوا "أوقفوا الإبادة الجماعية"، كما نددوا بجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وقذفوا بمنشورات داخل مقر البرلمان، ورددوا شعارات تطالب بوقف الابادة الجماعية في غزة، قبل أن تتدخل الشرطة وتجبرهم على مغادرة البرلمان.

وانطلقت يوم الخميس الماضي، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).