قصف إيراني بصواريخ باليستية على مواقع في العراق وسوريا ردًا على هجوم كرمان

فلسطين اليوم

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدافه "مقار تجسّس وتجمّعات لإرهابيين، بعدد من الصورايخ الباليستية"، مؤكداً "إصابتهاوتدميرها"، وموضحاً أنّ هذا يأتي "رداً على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخراً أعداء إيران".

وفي بيان آخر، أعلن الحرس أنّه "استهدف تجمعات لإرهابيين في سوريا، مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نُفِّذت في إيران مؤخراً".

أما في البيان الثالث، فأكد حرس الثورة أنّ قصفه "طال أحد المقار الرئيسة للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان - العراق"، وذلك رداًعلى اغتيال كيان الاحتلال الإسرائيلي قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.

وأوضح أنّ مقرّ "الموساد" المستهدَف هو "مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة، ولا سيما ضد إيران".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بأن القنصلية الأميركية وقاعدة حرير الجوية ومطار أربيل الدولي تعرضوا لهجوم بصواريخ ومسيرات.

وكشف مصدر أمني عراقي لشبكة "آي بي سي" الأميركية أنّ "8 مواقع تم استهدافها بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل"، مضيفاًأنّ "حركة الطيران توقفت في أربيل، والقصف كان عنيفاً للغاية".