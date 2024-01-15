الاحتلال تائه في غزة...تاسعة البهاء تضيء سماء العدو

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها سديروت والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية.

وأفادت القناة 13 العبرية بإطلاق 14 صاروخا تجاه سديروت والمستوطنات المحاذية لغزة.

كما أكدت السرايا في بيانات منفصلة، أنها قصفت تحشدات قوات الاحتلال في محيط منطقة أبو معروف وسط مدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي، كما استهدفت وكتائب الأقصى تجمعات جيش الاحتلال في محاور التقدم بخانيوس.

كما نشرت السرايا مقطعا مصورا، يظهر فيه قنص جنديا إسرائيليا وسط خانيوس، وإصابته بالرأس ما أدى إلى مقتله.