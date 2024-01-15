"بيننا وبينكم ما بعدها من أيام"..حزب الله ينشر فيديو بعد 100 يوم من العدوان

فلسطين اليوم

بعد مرور مئة يوم على الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، مقطعاً مرئياً، نشره على منصاته المختلفة، تظهر فيه توالي العمليات مع مرور أيام الحرب حتى اليوم المئة.

ويختم الفيديو بالعبارة: "مئة يوم... وبيننا وبينكم ما بعدها من أيام".

وتشهد الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة، عند الحدود الجنوبية للبنان، اشتباكات تميّزت بوتيرة متصاعدة يوماً بعد يوم، وصولاً إلى استهداف قاعدة "ميرون" الاستراتيجية، ومقرّ قيادة أركان الجبهة الشمالية في مدينة صفد، مساندةً للمقاومة في فلسطين، ورداً على المجازر التي يقوم بها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.