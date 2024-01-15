المقاومة تنشر رسالة لأسرى إسرائيليين يناشدون نتنياهو: "أوقفوا الجنون وأعيدونا"

فلسطين اليوم

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، تسجيلاً مصوّراً كشفت فيه عن مصير 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة.

وعرض التسجيل كلمة أسيرة من الثلاثة، قالت فيها، إنّهم تعرّضوا لقصف من طائرة إسرائيلية ما أدّى إلى مقتل رفيقيها، في حين كانت هي الناجية الوحيدة.

وفي ختام الفيديو، أشارت الأسيرة إلى أنّها مُصابة بشظايا بالرأس وفي باقي جسمها، متوجّهةً إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا. نحن لا نزال على قيد الحياة.. أعيدونا إلى البيت".

ونشرت المقاومة الفلسطينية، أكثر من مرّة، معلومات أو مشاهد مصوّرة للأسرى الإسرائيليين، الذين يطالبون حكومتهم بوقف القصف على غزة والعمل على إعادتهم، في الوقت الذي أدّى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال التوغّل في القطاع، إلى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بنيران جنود الاحتلال.