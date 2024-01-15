سريع: القوات المسلحة استهدفت سفينة أميركية قرب عدن.. وحققت إصابات مباشرة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، استهداف سفينة أميركية قرب عدن بعددٍ من الصواريخ البحرية، مؤكّداً تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح سريع، في بيان صحافي، أنّ ذلك يأتي "انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

وأكّد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية "تعدّ كل السفن والقطع الحربية الأميركية والبريطانية المشاركة في العدوان على البلاد أهدافاً مُعادية".

وتابع: "نؤكد استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية، ضمن حق الدفاع والتصدي للعدوان الأميركي البريطاني".

كما شدّد سريع على أنّ "الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادمٌ لا محالة"، وأنّ أي اعتداء جديد "لن يبقى من دون رد وعقاب".

وأضاف أنّ القوات المسلحة اليمينة "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية، وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان على غزة".

وفي هذا السياق، أكّد سريع "استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر، إلى الوجهات كافة ما عدا موانئ فلسطين المحتلة".