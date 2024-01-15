بسبب حرب غزة.. الحكومة "الإسرائيلية" تعدّل موازنة 2024

فلسطين اليوم

أقرت الحكومة "الإسرائيلية" موازنة عام 2024، بعد تعديلات على بنودها، خاصة ما يتعلق بموازنة الدفاع.

وبعد نقاشات حادة وخلافات بين الوزراء صادقت الحكومة على الموازنة المعدلة التي تضمنت زيادة 55 مليار شيكل (نحو 14.8 مليار دولار) لموازنة الدفاع، ونحو 9 مليارات شيكل (نحو مليارين ونصف المليار دولار) لبرنامج تجنيد الاحتياط.



وذكر الإعلام العبري أن الموازنة تلحظ أيضاً تخصيص مليارات لدعم الشركات التي تعتني بالنازحين، كما تلحظ زيادة في ميزانية السلطاتالمحلية التي تستقبلهم.

الموازنة تبلغ 582 مليار شيكل (نحو 157 مليار دولار)، وهي تزيد بنحو 70 مليار شيكل (نحو 19 مليار دولار) على الموازنة المصادق عليهافي مايو/أيار 2023.

وأفرزت الحرب على غزة عدة معطيات فرضت تعديل الموازنة من إنفاق عسكري لم يكن ملحوظاً إلى التعويضات التي أثقلت المالية العامة،خاصة مع تجنيد أعداد كبيرة ضمن قوات الاحتياط، وسحبهم من مواقع الإنتاج.