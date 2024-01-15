الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

فلسطين اليوم

تبرت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، أنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

كما كانت الوكالة قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن استهداف الاحتلال "لـ180 من منشآتها في قطاع غزة، ما أدّى لاستشهاد أكثر من 300 مواطن فيها.