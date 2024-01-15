جيرمي كوربين: رفض بريطانيا للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة تواطؤ في المذبحة

فلسطين اليوم

أكد الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين أن رفض حكومة المملكة المتحدة المستمر للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار هووصمة عار مطلقة ويرقى إلى مستوى التواطؤ في المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك في تصريح جيرمي كوربين نشره اليوم الإثنين، على صفحته الشخصية على منصة "إكس"، في سياق تأكيد موقفه الرافضللحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان كوربين قد أكد خلال مشاركته في مسيرة يوم التضامن العالمي مع غزة أول أمس السبت، في أضخم مظاهرة عرفتها لندن منذ الغزوالأمريكي للعراق في العام 2003، أنه سيواصل المشاركة في التظاهر لأن البشر ما زالوا يموتون.



وأضاف: "في مثل هذا اليوم من عام 2004، كان في أذهاننا توم هيرندال الذي توفي برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولته إنقاذالأطفال الفلسطينيين وبعد مرور عشرين عاماً، ما زلنا نتساءل: متى تنتهي المذبحة بحق الفلسطينيين؟"، وفق تعبيره.

وحضر كوربين إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية الدولية إلى مجريات محكمة العدل الدولية في محاكمة إسرائيل بتهمةالإبادة الجماعية التي قدمتها في حقها دولة جنوب إفريقيا.

وقال كوربين: "إن قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هي بمثابة عمل تضامني من شعب يعرف معنى تحمل وتفكيك الفصلالعنصري"، وفق تعبيره.