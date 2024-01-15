عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استُشهد عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقةفي قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، في اليوم الـ101 من العدوان.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 16 مواطنًا بينهم 6 أطفال في قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على خان يونسجنوب قطاع غزة.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح مختلفة بعد قصف من طيران الاحتلال، لمنزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما فجر جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في قرية المصدر وسط قطاع غزة، كما شن غارات جوية كثيفة مخيمي البريج والمغازيوسط القطاع.

وجرى انتشال جثماني شهيدين في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما انتشلت طواقم الدفاع المدني عددًا كبيرًا منالشهداء والإصابات بعد استهداف منزل لعائلة السوسي في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل.

ويعاني قطاع الاتصالات الاستهداف المستمر، إذ وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنيةللاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، علمًا أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسببالحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهودإنقاذ المواطنين وإسعافهم.

وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيداً و252 إصابةخلال الـ24 ساعة الماضية

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 24 ألفشهيد، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.