عبد اللهيان: يحذر من استمرار الهجمات على اليمن ويشير إلى تصاعد الأزمة في غزة

فلسطين اليوم

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الولايات المتحدة وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن، مشيرًا إلى أن"الحوثيين سيواصلون ضرب السفن طالما الحرب مستمرة على غزة".



وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار: "تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في تطوير التعاونالمتنوع والواسع النطاق بين إيران والهند. وباعتبارنا أصدقاء قدامى وشركاء موثوقين، فقد أجرينا مناقشات مفيدة تتماشى مع مصالحالبلدين".

وأضاف: "نتفق على استخدام الامكانيات الموجودة في شكل الاتفاقيات والوثائق القائمة في مجال التعاون بين شنغهاي وبريكس، بالإضافةإلى العلاقات الثنائية، وفي لقاء اليوم، تبادلنا وجهات النظر في مجال التعاون والمواقف المشتركة حول القضايا الدولية وخاصة الأمم المتحدة،بما في ذلك الوضع المؤسف في غزة وفلسطين والإبادة الجماعية هناك".

وتابع عبد اللهيان: "لقد أكدت إيران دائما على تجنب تصعيد الحرب وضرورة ضمان أمن الملاحة والشحن، وهذا موضوع تؤكد عليه الحكومةالإيرانية في علاقات الصداقة التي تربطنا بحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، وخلال زيارة أحد كبار مسؤوليها إلى طهران قبل أسبوعين،صنعاء لن تسبب أي اضطراب في طريق الأمن البحري، لكن موقفها هو أنه طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة سيعملون على منعحركة السفن الإسرائيلية أو التي تبحر نحو الموانئ الإسرائيلية".

وأكد عبد اللهيان على أن: "اليمن جزء من واقع وأمن منطقة غرب آسيا، وقد تحدثت مع نظيري الهندي عن التطورات في القوقازوأفغانستان".

وأردف قائلا: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة وقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة في رسائل مختلفة عبر سويسرا، باعتبارها راعيةالمصالح الأمريكية، إلى المسؤولين الأمريكان والبيت الأبيض وحذرناهم أنه لا يمكن لأمريكا أن تنشئ داعشا في منطقتنا من ناحية وتتحدثعن محاربة داعش والإرهاب من ناحية ثانية".

وتابع: "لا يمكن لأمريكا أن تقف إلى جانب إسرائيل بكل قوتها وتشارك في قتل 24 ألف مدني في غزة، من بينهم آلاف النساء وأكثر من12 ألف طفل، وتدعو الآخرين إلى ضبط النفس، سأقول بصوت عالٍ للسيد بلينكن، لقد قلنا لك مرات عديدة أن الحل ليس في الحرب، لقدأعلنا لكم قبل مائة يوم وبعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، ألا تلطخوا أيديكم بدماء الأبرياء في غزة، لا تربطوا مصيركمبمصير نتنياهو، نتنياهو يواجه قضايا مختلفة في الأراضي المحتلة وتاريخه وصل إلى نهايته، لا ينبغي للبيت الأبيض أن يربط مصالحالشعب الأمريكي بنظام الفصل العنصري هذا".

واوضح عبد اللهيان أن إيران تدعم بقوة أمن الملاحة البحرية في المنطقة، مضيفا: "نحذر أمريكا وبريطانيا بوقف الحرب على اليمن فورا،ونحذر أمريكا والكيان الإسرائيلي بوقف الحرب والإبادة الجماعية ضد غزة، الحل لن يكون عسكريا أبدا".