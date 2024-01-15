مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون مساء اليوم الإثنين، مركبات المواطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة عند دوار سلمان الفارسي، وشارع حوارة الرئيسي.

ويشهد شارع حوارة الرئيسي اعتداءات وهجمات متكررة من قبل المستوطنين ، والمتمثلة برشق مركبات المواطنين بالحجارة، وتحطيم المحال التجارية وإجبار أصحابها على اغلاقها.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت حاجز حوارة العسكري منذ أكثر من ثلاثة شهور، وشارع حوارة الرئيسي أمام المركبات الفلسطينية لأكثر من شهرين، كما منعت المواطنين من فتح محلاتهم التجارية، قبل أن يعاد فتحها قبل حوالي أسبوعين.