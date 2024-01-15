تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات مركبا، وحولا، والجبين، وشيحين، وطير حرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، وحانين، والخيام، وسهل مرجعيون.

وكان الطيران الاستطلاعي قد حلق منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم، فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.