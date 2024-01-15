استشهاد الشاب أبو سباع والفتاة عهد برصاص الاحتلال في مدينة دورا بالخليل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (٢٢ عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في القلب، واستشهاد الفتاة عهد محمد (٢٤ عاماً) متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس في دورا.

وأضافت وزارة الصحة أن 10 إصابات وصلت إلى مستشفى دورا الحكومي ، بينها إصابات بحالة خطيرة.

وقال مدير عام مستشفى دورا الحكومي الدكتور محمد ربعي، إن عدداً من الاصابات وصلت الى المستشفى.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وسط مدينة دورا، وشرعت في اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وأجبرت اصحاب المحال التجارية على اغلاق ابوابها، وأضافت المصادر، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مواطنين، واعتقلوا شاب لم تعرف هويته بعد.