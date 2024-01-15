إصابة 18 من قوات الإحتلال بمعارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثمانية عشر ضابطا وجنديا خلال المعارك العنيفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفق وسائل اعلام الاحتلال، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.