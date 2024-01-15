رئيس تشيلي: الوضع بقطاع غزة أسوأ مما كانت عليه برلين عام 1945

فلسطين اليوم

قال رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إن الوضع في قطاع غزة حالياً أسوأ مما كانت عليه برلين الألمانية عام 1945 .

وجاءت تصريحات بوريك، على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال اليوم الإثنين.

وأكد الرئيس التشيلي على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة". وأشار إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى ذلك إلى تشريد 1.5 مليون شخص، فضلاً عن نفاذ المواد الغذائية.

وأردف: الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي).

وفيما يخص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، قال بوريك إن بلاده تدعم البلد الإفريقي وستقوم بما يقع على عاتقها في هذا الخصوص.

يُذكر أن تشيلي استدعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، سفيرها في (تل أبيب) للتشاور، وذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة.