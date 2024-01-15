الهلال: إصابة 4 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس

فلسطين اليوم

أعلنت طواقم الهلال الاحمر ظهر اليوم الاثنين، اصابة 4 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدنية نابلس.

وقال الهلال الاحمر إن هناك اصابة بالرصاص الحي بالرأس لطفل 15 عاماً، واصابة لمسن 71 عاماً برصاص حي في البطن، واصابة بشظايا رصاص حي لطفل 9 سنوات في الرأس، واصابة شاب 27 عاما بشظايا رصاص حي في الظهر، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو حي المخفية في نابلس.