آيزنكوت: الضغط العسكري لا يسهم في إطلاق سراح الأسرى

فلسطين اليوم

هاجم عضو الكابينت الحربي الإسرائيلي قائد أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت تلكؤ حكومة الاحتلال في استعادة الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، مشددًا على أن الضغط العسكري لا يسهم في إطلاق سراحهم.

وذكرت القناة العبرية الـ14 أن آيزنكوت قال، خلال جلسة الكابينت الأخيرة: "نكذب على أنفسنا بمسألة استعادة الأسرى، ويجب التفكير خارج الصندوق، فأولاً يجب الإفراج عن المختطفين وبعدها "هزيمة حماس".

ويرى آيزنكوت ومعه وزير الجيش الأسبق عضو الكابينت الحربي بيني غانتس أنه يتوجب تغيير سلم الأولويات في التعامل مع الحرب في القطاع، وإعطاء أولوية للإفراج عن الأسرى.

في حين يعارض ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت، ويعتقدان أن الضغط العسكري على حماس سيسهم في جهود الإفراج عن الأسرى.