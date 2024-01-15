تشييع جثمان الشهيد الفتى "كنعان" ببلدة بير زيت

فلسطين اليوم

شيع مئات المواطنين بعد ظهر الاثنين، جثمان الشهيد الفتى سليمان محمد كنعان (١٧ عاما) ببلدة بير زيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رام الله بمسيرة محمولة باتجاه البلدة، حيث ألقى الأهالي نظرة الوداع على جثمان الشهيد، فيما أدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان.

وانطلقت مسيرة التشييع في شوارع البلدة، وسط هتافات تحيي الشهيد وتشيد بمناقبة، وتدعو للرد على جرائم الاحتلال.

وأكد المشاركون على تصعيد المقاومة المسلحة والعمليات الفدائية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال وتحديدا في قطاع غزة.

واستشهد كنعان مساء أمس بعد إطلاق الاحتلال النار على مركبة قرب مخيم الجلزون، حيث استشهد برفقته الفتى خالد حميدات من البلدة، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.