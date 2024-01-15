حزب الله يقصف مواقع للاحتلال والإعلام يؤكد إصابة مستوطنين

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أن، مجاهديها استهدفوا موقع ‏بركة ريشا، و تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة .

وكشفت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابتين إحداهما خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع ، من لبنان تجاه مستوطنة “يوفال” في الجليل عند الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تلة حمامص في سردا وسهل مرجعيون و أطراف الجبين وأم التوت في جنوب لبنان.