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حزب الله يقصف مواقع للاحتلال والإعلام يؤكد إصابة مستوطنين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أن، مجاهديها استهدفوا موقع بركة ريشا، و تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة .
وكشفت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابتين إحداهما خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع ، من لبنان تجاه مستوطنة “يوفال” في الجليل عند الحدود مع لبنان.
وأفادت وسائل اعلام لبنانية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تلة حمامص في سردا وسهل مرجعيون و أطراف الجبين وأم التوت في جنوب لبنان.