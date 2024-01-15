الكيان الإسرائيلي

مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين بعملية دهس وطعن شمال تل أبيب

الساعة 03:31 م|15 يناير 2024

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين بعملية مزوجة "دهس وطعن" في منطقة رعنانا شمال تل أبيب.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن 4 من بين المصابين حالتهم خطيرة وواحدة ميؤوس منها.

ووقعت العملية في شارعي القدس وهخروشت في رعنانا، حيث دهس المنفذ عددا من المارة في شارع القدس، ثم واصل مسيره إلى شارع هخروشت وطعن عددا من الإسرائيليين قبل إطلاق النار عليه واصابته.