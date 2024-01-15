الاحتلال يقتحم منزل شهيد في جبل المكبر ويفرض غرامات قرب باب الساهرة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل شهيد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفرضت غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة، أحد أبواب القدس المحتلة القديمة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، برفقة أفراد من المخابرات، اقتحمت منزل الشهيد أحمد عليان ومنازل أعمامه في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، وقامت بإغلاق (ساعة المياه) عن منزل عائلة الشهيد.

وارتقى الشهيد أحمد عليان نهاية الشهر الماضي بعد إطلاق النار عليه عند حاجز مزموريا، وما يزال جثمانه محتجزا.

كذلك أوقفت قوات الاحتلال الأهالي في منطقة باب الساهرة، وفرضت عليهم مخالفات، واقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ودققت في هويات المواطنين.