يديعوت أحرنوت: حماس لم تخسر قادتها وغالبية مقاتليها على قيد الحياة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبربة إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لم تخسر قادتها، وإن أغلبية مقاتليها لا يزالون على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب.

وذكرت الصحيفة أن تقديرات الجيش تشير إلى أن عدد مقاتلي كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عشية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 30 ألفا.

ويزعم جيش الاحتلال أنه قتل 9 آلاف مقاتل في قطاع غزة، من بينهم نحو 50 من قادة كتائب القسام.

فيما أكد الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة، في خطاب مصور مساء أمس، أن ما يعلن عنه العدو من إنجازات عسكرية مزعومة خلال عدوانه على غزة هي أمور مثيرة للسخرية بالنسبة لنا، وسيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذب هذه الدعاوى وعيبتها.

وسبق أن نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مقربة من القيادة السياسية لحركة حماس قولها إن الإحصاءات الإسرائيلية بهذا الصدد محض هراء، وإن الخسائر في صفوف كتائب القسام كانت قليلة للغاية.

وقال أحد المصادر للموقع إن إجمالي الخسائر في صفوف كتائب القسام أقل من 10%، موضحا أن القسام حركة عسكرية ذات بنية مركزية وحلقة تنظيمية فضفاضة، لم نسمع عن معاناة القوات المركزية من خسائر خطيرة.

ورسمياً كانت كتائب الشهيد عز الدين القسام في وقت سابق، أعلنت عن أبرز القادة العسكريين الذين استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى، وهم أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، وأحمد الغندور عضو المجلس العسكري في كتائب عز الدين القسام قائد لواء الشمال، إضافة إلى القادة الشهداء وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.