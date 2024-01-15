الصحة بغزة: 24100 شهيد و60834 إصابة منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24100 شهيد و 60834 إصابة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في بيان لها، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 132 شهيد و252 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.