الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرتب لزيارة غزة قريبا

فلسطين اليوم

كشف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، عن ترتيب الاتحاد زيارة قريبة لقطاع غزة المحاصر الذي يتعرض للقصف وحرب الإبادة الجماعية منذ 101 يوم.

وقال داغي في تصريحات صحفية، إن اتحاد علماء المسلمين اقترح تشكيل وفد من العلماء إلى رفح ومن ثم الدخول لقطاع غزة، مؤكدا أنه وحتى لو كلفهم ذلك الشهادة، فهي شرف لهم.

وأشار داغي إلى اتفاق لتسيير 100 سفينة دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا الدول المطلة على البحر المتوسط لحمايتها حتى تصل إلى غزة.