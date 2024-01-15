اعتقالات ومصادرة ممتلكات خلال حملات دهم وتفتيش واسعة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، عشرات المواطنين، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة نفذتها في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية، قبل أن تقتحمه بجنودها وآلياتها.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 طالبا كانوا يعتصمون داخل الجامعة، بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد سلامة وعدد من أعضاء المجلس والكتل الطلابية، كما اعتدت على عدد من موظفي الجامعة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال محافظة الخليل واعتقلت 12 مواطنا من بلداتها بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال شرق رام الله، ودهمت منازل الأسرى نائل ومراد وربيع البرغوثي، وعاثت فيها خرابا كبيرا، وصادرت مركبتي زوجتي الأسيرين نائل وربيع البرغوثي، كما استولت على مبالغ مالية من بيوتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن وليد ناجح جرابعة ونجله إبراهيم، بعد مداهمة منزلهما في قرية بتين شمال شرق رام الله.

وطالت الاعتقالات الشاب محمد عامر دبور، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي السياق ذاته،اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من مصطفى فوزي شرقاوي، وحسين يوسف شرقاوي، وصالح مريد تركمان، وتامر هاشم غريب، وبراء رائد الفار.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عين السلطان بمدينة أريحا ترافقها جرافة عسكرية، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتحطيم لمحتوياتها، واعتقلت الشاب أيمن شوكة، كما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

ومن مخيم شعفاط، اعتقل الاحتلال الطفلين محمود علقم وسف العبيدي بعد مداهمة منزليهما.