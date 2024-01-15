الأورومتوسطي: شح كارثي في مياه الشرب في غزة وشمالها

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع يواجهان شحا كارثيا في مصادر المياه الصالحة الشرب، مؤكدا أن منع وصولها إلى المواطنين يمثل حكمًا بالإعدام الفعلي، وجريمة حرب، بالإضافة إلى كونه شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد السكان المدنيين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي -في بيان له اليوم الاثنين- أن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم، بسبب قطع إمدادات المياه عن قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.

وحذر الأورومتوسطي من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه.