بحماية الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم، مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتمنع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، الأمر الذي تسبب بانخفاض أعداد المصلين.