شهداء وإصابات بسلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الواحد بعد المئة، مخلفا عشرات الشهداء ومئات الإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة.

وفجر اليوم الإثنين، استشهد ثلاثة وثلاثون مواطناوأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين. كما استشهد آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة الحداد بجوار مسجد الشمعة بحي الزيتون شرق غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع.

كذلك استهدف قصف مدفعي متواصل حي المنارة في مدينة خانيونس، تزامنا مع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق التوغل بوسط وجنوب مدينة خانيونس.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المباني في المنطقة الوسطى من قطاع غزة حيث دمر مدرسة وروضة ومسجد الدعوة شمال النصيرات.

وكشفت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال أربع وعشرين ساعة مؤكدة أنه تعمد مسح الأحياء السكنية بعوائلها تزامنا مع تعمد التسبب بانهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية.