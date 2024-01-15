القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرة أميركية في البحر الأحمر بصاروخ مضاد للسفن

فلسطين اليوم

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، أنّ المدمرة "لابون" تعرّضت لاستهداف بصاروخ كروز مضاد للسفن، في البحر الأحمر فجر اليوم الإثنين، انطلاقاً من مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة اليمنية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنّ الصاروخ الذي أطلق نحو المدمرة تمّ إسقاطه بواسطة طائرة حربية، مقابل ساحل الحديدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على مواقع ومناطق للقوات المسلحة اليمنية خلال الأسبوع الفائت، أدّت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما أكّدت القيادة اليمنية أنها ستردّ على العدوان وأنها تعتبر الهجمات على السفن العسكرية الأميركية والغربية مشروعة بعد الضربات التي شنتها على اليمن.