الاحتلال يهدم منزلي أسيرين محررين من مدينة قلقيلية

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال في ساعات قبيل فجر اليوم الاثنين منزلي أسيرين محررين في مدينة قلقيلية، وأصابت شاباً بجراح خلال قمعها مواجهات اندلعت في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ترافقها ثلاثة جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي في المدينة، وتركز الاقتحام في منطقة المرج وخلة ياسين من المدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والداعية صالح أبو صالح، وطلبت من عائلته اخلائه، وتركتهم في البرد القارص، قبل أن تهدمه جرافات الاحتلال، وهو بمساحة 120 متراً ومقام منذ 11 عاماً.

وبالتزامن مع ذلك، حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن الأسير المحرر بسام ياسين، بعد اجبار عائلته على الخروج من المنزل في ظل الامطار والاجواء الباردة، وهدمت جرافات الاحتلال المنزل وتبلغ مساحته 120 متراً، كما هدمت قوات الاحتلال صالون حلاقة خاص بنجله.