رئيسي يشيد في اتصالٍ مع المشاط بشجاعة اليمن في دفاعه عن شعب غزّة

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، "ضمان أمن الشحن الدولي".

وقال المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، عبر موقع في "إكس"، اليوم الأحد، "الرئيس رئيسي، أشاد في اتصال هاتفي مع الرئيس اليمني مهدي المشاط، بشجاعة اليمن في دفاعها عن شعب غزّة".

وأضاف جمشيدي أنّ رئيسي والمشاط "شدّدا على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة الدولية لكافة الدول"، وقال الرئيس الإيراني إنّ الخطوات التي تستهدف الشعب اليمني الذي يلعب دوراً مؤثراً في حماية الشعب الفلسطيني هي خطوات مدانة ومرفوضة.

وأكّد الرئيس الإيراني، أنّ الهجمات الأميركية على اليمن كشفت ذاتها الحقيقية المجرمة والمناهضة لحقوق الإنسان. كذلك، شدّد على أنّ دعم الشعب الفلسطيني المظلوم موقف مبدئي لإيران، مضيفاً "ظلم الصهاينة سينتهي بانتصار الشعب الفلسطيني".

وأكّد المشاط أنّ "إجراءات اليمن هي ضد الكيان الصهيوني الظالم، لكن الهجمات الأميركية تزيد الوضع تعقيداً"، مشدّداً على أنّ موقف اليمن ثابت في مواجهة الكيان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني.

وعبّر المشاط عن أمله في أن تستخدم الأمة الإسلامية إمكانياتها لتبيين الحقائق بشأن جرائم الاحتلال. كما جرى خلال الاتصال بين الرئيس الإيراني والمشاط استعراض لعلاقات اليمنية السعودية.