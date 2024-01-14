لا راحة للعدو...في اليوم الـ100.. سرايا القدس تلتحم مع قوات الاحتلال وتقصف مستوطناته

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس استهدافها قوّات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال التي يُحاول الاحتلال التقدّم من خلالها في قطاع غزّة، موجّهةً رشقاتٍ صاروخية جديدة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وإلى مدينة أسدود المحتلة.

وأكدت السرايا في بيانات منفصلة، تنفيذها عمليةً مشتركة مع مقاتلي كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، إذ قصفت تحشدات العدو في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا في خان يونس بوابلٍ من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

كما قصفت مدينة أسدود المحتلة المستوطنات المحاذية للقطاع برشقات صاروخية كثيفة.

وتبنّت سرايا القدس تمكّن مجاهديها، بعد ظهر اليوم الأحد، من قنص جنديٍ إسرائيلي في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس.

وأعلنت السرايا، في بيانٍ مقتضب، أنّها قصفت، بوابل من قذائف "الهاون النظامي" تجمعاً لجنود العدو في منطقة المصدَّر وسط قطاع غزّة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت السرايا قصف مجاهديها تحشدات العدو في موقع "كوسوفيم" العسكري الإسرائيلي بصواريخ "بدر 1".