إعلام عبري: في خطابه الرابع.. رسائل نصر الله ثابتة مع الكثير من الشجاعة

فلسطين اليوم

تصدر خطاب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الأخبار والتحليلات لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، واصفينه بـ "ماهر جداً في الحرب النفسية وهذا جزء مهم من الحرب"، مؤكّدين أنّ "كل الجمهور في إسرائيل يسمع أقوال نصر الله".

وتناقل الإعلام الإسرائيلي مضمون كلمة الأمين العام لحزب الله والتي ألقاها اليوم الأحد في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام حسن طويل، قائلين: "في الخطاب الرابع لنصر الله.. الكثير من الشجاعة، ورسائله لا تزال ثابتة"، وأشاروا إلى عبارة قالها في خطابه: "أنا مستمر في هذا القتال طالما أنّ الحرب في غزّة مستمرة".

وفي هذا الإطار، قال الإعلام الإسرائيلي إنّ الأمين العام لحزب الله "جزء مهم من الحرب ليس فقط في الميدان إنّما في الحرب النفسية"، مضيفين أنّه يحاول استغلال ما يجري في "إسرائيل" من ناحية الرأي العام ومن ناحية الحرب والأسرى.

كذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ السيد نصرالله "يستمع إلى كل الحوارات والنقاشات التي تجري في إسرائيل ويتابع عن كثب الاستديوهات والمحللين"، ويهتم كثيراً بما يقوله الرأي العام الإسرائيلي، مضيفين "ما يقوله عنا يثير الصدمة".