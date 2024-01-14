الخلافات تتزايد في حكومة نتنياهو ومطالب الاستقالة تلاحقه

فلسطين اليوم

مع دخول العدوان على غزة يومه ال 100 تزايد الخلافات في داخل الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو فيما بدأت الأصوات التي تطالبه في التنحي تتعالى.

فقد قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة الشعب، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وأشار ليبرمان إلى أن تخلي وزير الدفاع يوآف غالانت عن حكومة الحرب يعدّ مستوى متدنيا لم تصل إليه الحكومة من قبل.

وكان ليبرمان يشير إلى مغادرة غالانت اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وتزامن موقف غالانت مع تزايد التوترات والخلافات داخل مجلس الحرب، وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن غالانت طالب نتنياهو بعدم "التشويش" على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام الإسرائيلي مرارا، إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة العدوان على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على غزة.