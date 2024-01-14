الاحتلال يتحدث عن أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أصدرت "جمعية عران" الإسرائيلية (التي تعنى بتقديم المساعدة النفسية الأولية)، تقريراً أشار إلى أنه "منذ بداية الحرب تلقت مراكز المساعدة التابعة لها أكثر من 100 ألف طلب من مدنيين وجنود، وتم تلقي 3000 منها خلال أحداث 7 أكتوبر".

وقال مدير عام الجمعية ديفيد كورين: "على خلفية مناقشات الموازنة وأهمية الحفاظ على الصحة النفسية لجميع الإسرائيليين، من المهم أن نفهم أن العدد الهائل من الطلبات هو دليل على الحاجة إلى المساعدة. يتعلق الأمر بطلبات صعبة ومفجعة حقاً تلقيناها منذ بداية الأحداث والكارثة الثقيلة التي حلت بإسرائيل".

واليوم، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، تحت بند سمح بالنشر، بمقتل رقيب احتياط جديد في المعارك البرية في قطاع غزة، مع تواصل المقاومة الفلسطينية اشتباكها وتصديها للقوات المتوغِلة في أكثر من محور لليوم 100.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى نتيجة المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة إلى 189 منذ بداية التوغل البري، وإلى 522 منذ 7 أكتوبر.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن أعداد الجنود الإسرائيليين الذين أصبحوا معوقين بعد الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي بأنَّه منذ بداية الحرب اعترفت "إسرائيل" بنحو 4000 جندي إسرائيلي معوق.