"جيش" الاحتلال: 9 آلاف قذيفة صاروخية أطلقت من غزّة و2000 من لبنان منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنّ أكثر من 11 ألف عملية إطلاق قذائف صاروخية ومدفعية انطلقت من قطاع غزّة ومن لبنان منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال "الجيش" الإسرائيلي إنّه في اليوم الـ 100 من الحرب فإنّ "11 ألف صاروخ أُطلق في اتجاه إسرائيل"، موضحاً أنّ "9 آلاف عملية إطلاق صاروخي جرت انطلاقاً من قطاع غزّة، و2000 من لبنان".

وعلى الرغم من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة منذ 100 يوماً لا تزال صواريخ المقاومة تدكّ تجمّعات الاحتلال في مستوطنات "غلاف" غزّة، والداخل المحتل، وتبدي قدرةً عالية على التصدي ومواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الميدان.