إعلام عبري: بعد 100 يوم.. "إسرائيل" في فخ ثلاثي بين الأسرى والاقتصاد والشمال

فلسطين اليوم

ذكرت القناة "الـ12" الإسرائيلية أنّه بعد 100 يوم قتال في قطاع غزّة، لا يزال 136 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، متحدثةً أنّ "إسرائيل" تتواجد أمام "فخٍ ثلاثي"، حيث يتعلق الأمر بالأسرى والاقتصاد والتطورات على الجبهة الشمالية.

وقال معلّق الشؤون السياسية في القناة "الـ12"، أمنون أبروموفيتش، إنّ الإسرائيليين يتواجدون "في ثلاثة أفخاخ، الأسرى، لا قدرة الاقتصاد على التحمل، والشمال".

وبخصوص موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزّة، أوضح أروموفيتش أنّه لا عودة لهؤلاء الأسرى من دون وقف الحرب، حيث اعتبر أنّ ذلك على رأس الأولويات، ومؤكّداً أنّ هذا واضح للجميع، ومشيراً إلى أنّ المسؤولين في كيان الاحتلال عندما يتحدثون عن مواصلة الحرب، فإنّ كل واحدٍ منهم يتحدث عن أمرٍ مختلف.

وقال إنّ فخ الأسرى الإسرائيليين الذي يواجه الكيان "هو الفخ الذي يجب تحطيمه، لأنّ صورة نصر لن تحصل هنا، لأنّها قد تكون صورة مشينة".

ومتطرقاً إلى ما يعانيه الاقتصاد الإسرائيلي أثناه الحرب، اعتبر أبروموفيتش أنّ الفخ الثاني هو الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين، مؤكّداً أنّه لا يمكنهما الصمود في حربٍ طويلة إلى هذا الحد، لافتاً إلى أنّ الحرب المستمرة على قطاع غزّة، يُفترض أن تتجاوز بعد عدّة أيام الحرب الأولى مع لبنان عام 1982، وأنّها ستكون الحرب الأطول.