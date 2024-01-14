المقاومة الإسلامية العراقية تتبنّى توجيه ضربات إلى 3 قواعد أميركية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الأحد، استهدافها 3 قواعد أميركية، اثنتان منهما في شرقي سوريا، وأخرى في كردستان شمالي العراق.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانٍ مقتضب نشرته، إنّها استهدفت "بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ثلاث قواعد للاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة خراب الجير، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة كونيكو".

يُذكر أنّ المقاومة العراقية تبنّت، أمس السبت، في عدّة بياناتٍ نشرتها، استهداف قاعدة خراب الجير الأميركية في ريف محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، إضافةً إلى استهداف القاعدتين الأميركيتين في حقل العمر النفطي بدير الزور، والقرية الخضراء في العمق السوري.

وتواصل المقاومة استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، مؤكّدةً أنّ استهدافاتها تأتي رداً على مجازر الكيان الإسرائيلي بحقّ أهالي قطاع غزّة، واستمراراً بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة.