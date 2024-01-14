الناطق الرسمي لـ"أنصار الله": الإجراءات العدوانية الأمريكية لن تمنع اليمن عن نصرة الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، اليوم الأحد، أن الاجراءات العدوانية الأمريكية لن تمنع القوات المسلحة اليمنية عن نصرةالشعب الفلسطيني.

وقال محمد عبدالسلام في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "تحليق مكثف لطيران العدو الأمريكي على مقربة من الأجواءاليمنية والمناطق الساحلية في عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية".

وأضاف، "على رأس 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القواتالمسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بالاستمرار في استهدافالسفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

والجدير بالذكر أن طائرات العدوان الأمريكي والبريطاني شنت مساء اليوم غارة جوية على جبل جدع بمديرية اللحية، فيما شنت يوم الجمعة73 غارة على العاصمة صنعاءَ ومحافظات الحديدة وتعزّ وحجة وصعدة، فيما شنت يوم أمس السبت غارة جوية على قاعدة الديلميبالعاصمة صنعاء.